Воздушные силы ВСУ в небе над Херсонской областью сбили российский истребитель

Воздушные силы ВСУ в небе над Херсонской областью сбили российский истребитель

Су-35 охотился за самолетами украинской штурмовой авиации.

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сбили российский истребитель Су-35 в небе над Херсонской областью.

Об этом сообщает Командование Воздушных Сил ВСУ в Facebook.

"Сегодня, 27 мая, около 14:00 истребитель МиГ-29 Воздушных сил Вооруженных сил Украины в небе Херсона сбил российский истребитель Су-35, который охотился за самолетами украинской штурмовой авиации", — сказано в сообщении.

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Отметим, по данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, в период с 24 февраля по 27 мая было сбито 206 российских самолетов.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что мир готовится к вероятному применению Россией тактического ядерного оружия.

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