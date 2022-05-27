Воздушные силы ВСУ в небе над Херсонской областью сбили российский истребитель

Су-35 охотился за самолетами украинской штурмовой авиации.
Воздушные силы Вооруженных сил Украины сбили российский истребитель Су-35 в небе над Херсонской областью.
Об этом сообщает Командование Воздушных Сил ВСУ в Facebook.
"Сегодня, 27 мая, около 14:00 истребитель МиГ-29 Воздушных сил Вооруженных сил Украины в небе Херсона сбил российский истребитель Су-35, который охотился за самолетами украинской штурмовой авиации", — сказано в сообщении.
Отметим, по данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, в период с 24 февраля по 27 мая было сбито 206 российских самолетов.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что мир готовится к вероятному применению Россией тактического ядерного оружия.
Читайте также:
- "Путин не отказывается от своих планов": в разведке предупредили, что война на Украине затянется
- "Сотни тысяч убитых с нашей стороны": Зеленский объяснил, реально ли забрать назад Крым и оккупированные территории
- Когда и как закончится война с Россией: известный оккультист назвал фазы и четкие даты
- Путин умрет в 2023 году: известный оккультист назвал точную дату смерти