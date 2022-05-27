Сохраняется угроза ракетных ударов со стороны Беларуси — Минобороны

Наблюдается перемещение дивизиона ОТРК "Искандер-М" из района Осиповичей в Могилевской области в приграничные районы Брестской области Беларуси.

Сохраняется угроза ракетных ударов со стороны Беларуси. Возможно привлечение белорусов к войне против Украины.

Об этом сообщил представитель Министерства обороны Украины Александр Мотузяник.

"Сохраняется угроза нанесения россиянам с территории Беларуси ракетных ударов по критическим объектам гражданской инфраструктуры в Украине из-за перемещения дивизиона ОТРК "Искандер-М" из района Осиповичей, что в Могилевской области, в приграничные районы Брестской области Беларуси", — сказал спикер.

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По сообщению Главного управления разведки Минобороны Украины, на военных полигонах "Погоново" и "Богучар" (Воронежская область России) проводится подготовка до 1,5 тыс. резервистов для мотострелковых, танковых и артиллерийских подразделений.

"Не исключено, что после завершения этой трехнедельной подготовки указанный личный состав может быть привлечен к ведению боевых действий в Украине", — отмечают в Минобороны.

Также, по словам Мотузяника, враг продолжает бить по военным на гражданских объектах на территории нашего государства. В частности, крылатыми ракетами воздушного базирования нанесены удары по объектам в районах Бахмута и Соледара на Донетчине. В то же время оккупанты привлекали стратегические бомбардировщики Ту-95МС и дальние бомбардировщики Ту-22М3.

Как сообщал представитель ГУР МО Вадим Скибицкий, война в Украине может продолжаться до зимы.

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