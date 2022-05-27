Зберігається загроза ракетних ударів з боку Білорусі - Міноборони

Спостерігається переміщення дивізіону ОТРК “Искандер-М” з району Осиповичів, що у Могилевській області, до прикордонних районів Брестської області Білорусі.

Зберігається загроза ракетних ударів з боку Білорусі. Можливе залучення білорусів до війни проти України.

Про це повідомив речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник.

"Зберігається загроза завдання росіянами з території Білорусі ракетних ударів по критичних об’єктах цивільної інфраструктури в Україні через переміщення дивізіону ОТРК "Іскандер-М" з району Осиповичів, що у Могилевській області, до прикордонних районів Брестської області Білорусі", - сказав речник.

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За повідомленням Головного управління розвідки Міноборони України, на військових полігонах "Погоново" та "Богучар" (Воронезька область Росії) проводиться підготовка до 1,5 тис. резервістів для мотострілецьких, танкових та артилерійських підрозділів.

"Не виключено, що після завершення цієї тритижневої підготовки зазначений особовий склад може бути залучений до ведення бойових дій в Україні", - наголошують в Міноборони.

Також, за словами Мотузяника, ворог продовжує бити по військових на цивільних об’єктах на території нашої Держави. Зокрема, крилатими ракетами повітряного базування завдано ударів по об’єктах у районах Бахмута і Соледара, що на Донеччині. Водночас окупанти залучали стратегічні бомбардувальники Ту-95МС та дальні бомбардувальники Ту-22М3.

Як повідомляв представник ГУР МО Вадим Скібіцький, війна в Україні може тривати до зими.

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