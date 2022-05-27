Категория
Гламур
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Фронтмен Kalush Orchestra получил еще одно почетное звание

Дата публикации
Просмотры
1114
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Фронтмен Kalush Orchestra получил еще одно почетное звание

Олег Псюк / Фото: instagram.com/kalush.official

Фронтмен группы Kalush Orchestra, которая победила на конкурсе "Евровидение-2022" – Олег Псюк получил еще одно почетное звание.

Так, исполнитель стал Почетным гражданином города Калуш.

Соответствующее решение было единогласно принято на сессии городского совета.

"Депутаты в полном составе проголосовали за присвоение звания Почетный гражданин города Олегу Псюку, благодаря труду и достижениям которого о нашем городе знают не только в Украине, но и за пределами нашего государства", — говорится в сообщении.

Напомним, на днях Олег Псюк выставил свою розовую панаму и приз "Евровидения-2022" на аукцион. Группа проведет вместе с Благотворительным фондом Сергея Притулы две акции одновременно.

Как розовая панама Олега Псюка возглавила главные тренды сезона

Как розовая панама Олега Псюка возглавила главные тренды сезона

Читайте также:

Следующая публикация