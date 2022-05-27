Фронтмен Kalush Orchestra отримав ще одне почесне звання

Фронтмен гурту Kalush Orchestra, який переміг на конкурсі "Євробачення-2022" – Олегу Псюк отримав ще одне почесне звання.
Так, виконавець став Почесним громадянин міста Калуш.
Відповідне рішення одноголосно ухвалили на сесії міської ради.
"Депутати в повному складі проголосували за присвоєння звання Почесний громадянин міста Олегу Псюку, завдяки праці та досягненням якого про наше місто знають не лише в Україні, але й за межами нашої держави", – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, днями Олег Псюк виставив свою рожеву панаму та приз "Євробачення-2022" на аукціон. Гурт проведе разом з Благодійним фондом Сергія Притули дві акції одночасно.
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