Украинский истребитель сбил вражескую цель над Черновицкой областью

Украинский самолет-истребитель 26 мая сбил вражескую цель в небе над Черновицкой областью. Что это за цель – пока не сообщается.

До этого момента вечером в Черновицкой области была объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщил глава Черновицкой ОВА Сергей Осачук.

"Самолет-истребитель ВВС ВСУ успешно отработал вражескую цель в небе над Черновицкой областью. Спасибо украинским военным пилотам!" – говорится в сообщении.

Напомним, 26 мая в Генштабе ВСУ сообщили, что в Беларуси "Искандеры" переместили ближе к границе Украины, вероятно, для нанесения ракетных ударов по западным областям.

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