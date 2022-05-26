Украинский истребитель сбил вражескую цель над Черновицкой областью

Украинский самолет-истребитель 26 мая сбил вражескую цель в небе над Черновицкой областью. Что это за цель – пока не сообщается.
До этого момента вечером в Черновицкой области была объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщил глава Черновицкой ОВА Сергей Осачук.
"Самолет-истребитель ВВС ВСУ успешно отработал вражескую цель в небе над Черновицкой областью. Спасибо украинским военным пилотам!" – говорится в сообщении.
Напомним, 26 мая в Генштабе ВСУ сообщили, что в Беларуси "Искандеры" переместили ближе к границе Украины, вероятно, для нанесения ракетных ударов по западным областям.
Читайте также:
- Обстрел Харькова: количество жертв возросло, среди них – пятимесячный ребенок
- Лукашенко создает оперативное командование войск на территории Украины: Арестович рассказал, существует ли угроза наступления со стороны Беларуси
- Россия начала спецоперацию "хамелеон": какова ее задача и против кого ведет борьбу