Арестович объяснил, почему невозможно уничтожить Крымский мост

Благодаря Крымскому мосту российские власти поставляют технику, запасы вооружения и продовольствия для оккупантов.

В украинцев часто возникает вопрос, почему украинские защитники до сих пор не разрушили это сооружение. Советник руководителя офиса президента Алексей Арестович объяснил, почему это невозможно сделать.

Об этом он подумал в разговоре с российским правозащитником Марком Фейгиным.

По словам Арестовича, Крымский мост – это стратегически важное для России сооружение, поэтому он хорошо охраняется. Там работают средства ПВО. Кроме того, в мост очень сложно попасть. А если удастся попасть, то не факт, что он разрушится.

"Крымский мост – это капитальное сооружение, стратегическое назначение, специально сделанное так, чтобы его нельзя было разрушить так легко. Там как минимум две бригады ПВО прикрывает, постоянные наряды сил в воздухе. ПВО, которое обеспечивают корабли. Это очень серьезное сооружение и попасть в мост крылатой ракетой – это все равно, что пулей за 300 метров попасть в лист бумаги… Даже если попасть в мост, чтобы он разрушился… Пролеты моста быстро восстанавливаются… А в опору попасть… У нее даже если попасть, то надо и взорвать. Это непростая история. Если бы было так легко уничтожать, мы бы его давно уничтожили", — объяснил Арестович.

Напомним, ранее Алексей Арестович рассказал, какие области Украины правительство России приказало российским военным захватить.

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