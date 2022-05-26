Данилов заверил, что россияне не пытают защитников "Азовстали"

В СНБО отмечают, что защитников Мариуполя обменяют на пленных россиян.

Украинских защитников Мариуполя, которые героически держали оборону на заводе "Азовсталь", а теперь находятся в плену оккупантов, обменяют на пленных россиян.

Об этом рассказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, передает "24 канал".

Данилов заверил, что к украинским воинам не применяются пытки и насилия.

"Могу подтвердить, что на сегодняшний день нет применения пыток или позорного отношения к нашим военным. Как будет дальше – увидим, мы следим за этим процессом", – заявил секретарь СНБО.

По его словам, вопросом освобождения пленных "азовцев" занимаются люди, бравшие на себя такие гарантии. Секретарь СНБО объяснил, что пока не может разглашать детали.

Ранее стало известно, что командир батальона "Азов" Денис Прокопенко вышел на связь с супругой. Данилов отметил, что это было не единственное общение командира с женой.

"У власти больше информации, когда общались другие бойцы "Азова", которые находятся в тяжелых условиях. Сейчас мы молимся, чтобы они были живы и здоровы", – добавил он.

Напомним, 17 мая в Минобороны Украины сообщили о начале операции по спасению заблокированных на территории "Азовстали" защитников Мариуполя.

Впоследствии стало известно, что в медицинское учреждение в Новоазовске эвакуировано 53 тяжелораненых. Еще 211 человек были доставлены в Оленевку — якобы в колонию, которая находится под контролем оккупантов.

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