Проехать можно, но это лотерея: Гайдай – об обстрелах трассы "Лисичанск-Бахмут"

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай рассказал о ситуации в Луганской области.
Ситуация в Луганской области крайне тяжелая, ведь российская армия бросила все свои силы на захват области. Оккупанты наступают в Боровском. Продолжаются ожесточенные бои в окрестностях Северодонецка, враг пытается прорваться в город.
Об этом рассказал глава Луганской ОВ Сергей Гайдай.
"Город оккупанты просто уничтожают, они расстреливают, уничтожают Северодонецк из артиллерии и авиации", — отметил глава ОВА.
По информации Гайдая, украинские защитники удерживают оборону в районе Золотого и Катериновки. В Тошковке россиян отодвинули, ВСУ закрепили позиции.
"Но такое количество сил и средств, которое оккупанты бросили на захват Луганской области — их просто в разы больше, чем наших военных", — говорит глава администрации.
Трасса "Лисичанск-Бахмут" под постоянным вражеским огнем, передвижение по ней опасно. Но возможность подвоза гумгрузов и эвакуация населения не потеряна.
"Ехать ею опасно. Трасса простреливается. Проехать, конечно, можно, но это определенного рода лотерея – 50 на 50. Там уже есть ямы от разрывов, разбитая техника, поэтому трасса очень опасна. Но говорить, что она перерезана, пока нельзя", — подытожил он.
Напомним, в Луганской области полицейские хоронят погибших и умерших в братских могилах.
Ранее Сергей Гайдай сообщил, что ситуация в Луганской области ухудшается ежечасно.
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