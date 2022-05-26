Проехать можно, но это лотерея: Гайдай – об обстрелах трассы "Лисичанск-Бахмут"

Проехать можно, но это лотерея: Гайдай – об обстрелах трассы "Лисичанск-Бахмут"

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай рассказал о ситуации в Луганской области.

Ситуация в Луганской области крайне тяжелая, ведь российская армия бросила все свои силы на захват области. Оккупанты наступают в Боровском. Продолжаются ожесточенные бои в окрестностях Северодонецка, враг пытается прорваться в город.

Об этом рассказал глава Луганской ОВ Сергей Гайдай.

"Город оккупанты просто уничтожают, они расстреливают, уничтожают Северодонецк из артиллерии и авиации", — отметил глава ОВА.

По информации Гайдая, украинские защитники удерживают оборону в районе Золотого и Катериновки. В Тошковке россиян отодвинули, ВСУ закрепили позиции.

"Но такое количество сил и средств, которое оккупанты бросили на захват Луганской области — их просто в разы больше, чем наших военных", — говорит глава администрации.

Трасса "Лисичанск-Бахмут" под постоянным вражеским огнем, передвижение по ней опасно. Но возможность подвоза гумгрузов и эвакуация населения не потеряна.

"Ехать ею опасно. Трасса простреливается. Проехать, конечно, можно, но это определенного рода лотерея – 50 на 50. Там уже есть ямы от разрывов, разбитая техника, поэтому трасса очень опасна. Но говорить, что она перерезана, пока нельзя", — подытожил он.

Напомним, в Луганской области полицейские хоронят погибших и умерших в братских могилах.

Ранее Сергей Гайдай сообщил, что ситуация в Луганской области ухудшается ежечасно.

Читайте также: