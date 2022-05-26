Ситуация сложная, но Северодонецк не в осаде – глава ВЦА

Северодонецк, пытающийся штурмовать российские войска, не находится в осаде.

Несмотря на то, что город в Луганской области хаотично обстреливают и ситуация в нем сложная, в населенный пункт все еще можно добраться.

Об этом "Суспільне" сообщил руководитель военно-гражданской администрации Северодонецка Александр Стрюк.

По его словам, несмотря на постоянные атаки, город не осажден, там накоплено достаточно украинских войск.

"Да, есть усложнение ситуации, есть взимание сил, постоянные артиллерийские обстрелы, но говорить, что город осажден, — это неправильно", — отмечает Стрюк.

Ситуацию в Северодонецке он называет сложной. Там нет света, связи, централизованного сбора информации. Вместе с тем глава ВГА отмечает, что трассы остаются опасными, "но добраться до города можно".

"Обстрелы были почти до самой ночи. Сейчас немного тише, но очень много повреждений. Город просто пылает в разных районах. Днем были постоянные обстрелы. Были попытки атаковать город. На окраине были слышны бои почти в самом городе", — рассказал он.

В военно-гражданской администрации также рассказали, что в результате обстрелов оккупантов в городе погибли и были ранены люди. В частности, два волонтера, которые выезжали на эвакуацию.

Напомним, американский Институт по изучению войны сообщал, что российские войска могут ускорить битву за Северодонецк. Они, возможно, приступят к штурму города до того, как смогут перерезать пути наземного сообщения с ним. В частности, об этом свидетельствует интенсивность российских артиллерийских и воздушных атак в сочетании с силами, привлеченными из других мест военных действий для штурма Северодонецка.

Читайте также: