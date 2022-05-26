Ситуація складна, але Сєвєродонецьк не в облозі - очільник ВЦА

Ситуація складна, але Сєвєродонецьк не в облозі - очільник ВЦА

Сєверодонецьк, який намагаються штурмувати російські війська, не перебуває в облозі.

Попри те, що місто в Луганській області хаотично обстрілюють і ситуація у ньому складна, до населеного пункту все ще можна дістатися.

Про це "Суспільному" повідомив керівник військово-цивільної адміністрації Сєверодонецька Олександр Стрюк.

За його словами, попри постійні атаки, місто не взяте в облогу, там накопичено достатньо українських військ.

"Так, є ускладнення ситуації, є стягування сил, постійні артилерійські обстріли, але казати, що місто взято в облогу, - це неправильно", - наголошує Стрюк.

Ситуацію у Сєвєродонецьку він називає складною. Там немає світла, зв’язку, централізованого збору інформації. Разом з тим очільник ВЦА наголошує, що траси залишаються небезпечними, "але дістатися до міста можна".

"Обстріли були майже до самої ночі. Зараз трохи тихіше, але дуже багато пошкоджень. Місто просто палає в різних районах. Вдень були постійні обстріли. Були спроби атакувати місто. На околиці були бої чутні майже в самому місті", - розповів він.

У військово-цивільної адміністрації також розповіли, що внаслідок обстрілів окупантів у місті загинули та були поранені люди. Зокрема, два волонтери, які виїжджали на евакуацію.

Нагадаємо, американський Інститут з вивчення війни повідомляв, що російські війська можуть прискорити битву за Сєвєродонецьк. Вони, можливо, почнуть штурм міста до того, як зможуть перерізати шляхи наземного сполучення з ним. Зокрема, про це свідчить про це інтенсивність російських артилерійських і повітряних атак у поєднанні з силами, залученими з інших місць військових дій для штурму Сєвєродонецька.

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