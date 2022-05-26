За добу до України повернулись 40 тисяч людей: які сьогодні черги на кордонах

За добу до України повернулись 40 тисяч людей: які сьогодні черги на кордонах

До України за добу прибули на 5 тисяч людей більше, ніж виїхали за кордон.

За добу 25 травня західні кордони України з ЄС та Молдовою загалом перетнули понад 75 тисяч осіб та 20 тисяч транспортних засобів.

З України минулої доби виїхали майже 35 тисячі осіб. Понад 20 тисяч з них перетнули кордон з Польщею, решта вирушили до Словаччини, Угорщини, Румунії та Молдови.

Водночас за минулу добу прибули 40 тисяч осіб, з них понад 36 тисяч – українці. Так, зберігається тенденція щодо збільшення кількості громадян, які повертаються до України.

Також за цей час оформлено 180 вантажівок з гуманітарною допомогою.

Станом на 09:00 ранку 26 травня черги на кордонах із сусідніми державами, на виїзд з України, утворились у таких пунктах пропуску:

Республіка Польща:

"Шегині" - 40 л/а, 3 автобусів, 0 пішоходів.

Словацька Республіка:

"Ужгород" - 10 л/а, 1 автобус, 0 пішоходів.

Угорщина:

"Тиса" - 10 л/а, 2 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Лужанка" - 15 л/а, 0 пішоходів;

"Вилок" - 10 л/а, 0 пішоходів.

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