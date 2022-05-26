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Google відключає російські компанії від своїх серверів

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Google відключає російські компанії від своїх серверів

Фото: Associated Press

Компанія Google повідомила кількох російських провайдерів про розірвання договорів обслуговування серверів Google Global Cache.

Вони використовуються для зниження навантаження на магістральні мережі та прискорення завантаження всіх сервісів Google, зокрема контенту YouTube.

Про це пише російське видання "Комерсант".

Зокрема, у листі від ірландської дочірньої компанії Google мовиться, що сервери буде відключено "у зв'язку зі змінами правової практики". Частина серверів буде відключена і найближчим часом співробітники компанії зв'яжуться з провайдерами, щоб вивести обладнання з експлуатації.

Мережа доставки вмісту Google Global Cache (GGC) призначена для оптимізації навантаження на мережу. Шляхом кешування раніше запитуваного контенту повторне завантаження інформації відбувається швидше. Також на серверах GGC розміщується сервіс для захисту від роботів Google reCAPTCHA.

Нагадаємо, у березні Google припинив продаж онлайн-реклами в Росії. Google – найбільший у світі продавець онлайн-реклами. 2021 року виторг Google від реклами становив $209,49 млрд. Це близько 80% його виторгу. Прикрити продаж у Росії компанія вирішила вслід за конкурентами: Twitter Inc і Snap Inc. Інші сервіси компанії – “Пошук”, “Карти” і YouTube – залишаються доступними в країні.

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