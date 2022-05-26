Google отключает российские компании от своих серверов

Компания Google сообщила ряду российских провайдеров о расторжении договоров обслуживания серверов Google Global Cache.

Они используются для снижения нагрузки на магистральные сети и ускорения загрузки всех сервисов Google, включая контент YouTube.

Об этом пишет российское издание "Коммерсант".

Также читайте Избавляемся от русскоязычной выдачи в поиске YouTube и Google: простая инструкция для украинцев

В частности, в письме от ирландской дочерней компании Google говорится, что серверы будут отключены "в связи с изменениями правовой практики". Часть серверов будет отключена и в ближайшее время сотрудники компании свяжутся с провайдерами, чтобы вывести оборудование из строя.

Сеть доставки содержимого Google Global Cache (GGC) предназначена для оптимизации нагрузки на сеть. Путем кэширования ранее запрашиваемого контента повторная загрузка информации происходит быстрее. Также на серверах GGC размещается сервис по защите от роботов Google reCAPTCHA.

Напомним, в марте Google прекратила продажу онлайн-рекламы в России. Google – крупнейший в мире продавец онлайн рекламы. В 2021 году выручка Google от рекламы составила $209,49 млрд. Это около 80% его выручки. Прикрыть продажу в России компания решила вслед за конкурентами: Twitter и Snap Inc. Другие сервисы компании – "Поиск", "Карты" и YouTube – остаются доступными в стране.

Действительно ли работают санкции против России и как Путин создает новое экономическое пространство - "Ночная варта"