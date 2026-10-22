Google использует номер телефона на Android

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Google автоматически привязывает номер телефона к аккаунтам на Android без явного запроса или подтверждения от пользователя.

Об этом пишет Liber Tatea.

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Некоторые пользователи жалуются, что после выключения автоматического подтверждения номера иногда активируется снова. Поэтому рекомендуется периодически проверять этот параметр, особенно если на смартфоне используется несколько аккаунтов Google.

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Выключить автоматическое подтверждение номера можно в настройках Android.

Как это сделать

Откройте «Настройки» смартфона

Перейдите к разделу Google (на некоторых устройствах он называется «Сервисы Google»)

Перейдите на вкладку «Все сервисы»

Найдите раздел «Конфиденциальность и безопасность»

Нажмите «Подтверждение телефонного номера»

Выключите переключатель «Автоматически подтверждать номера телефонов»

Важно понимать, что выключение функции не удаляет номер из аккаунтов, к которым Google уже успела привязать его. Для этого необходимо открыть настройки аккаунта Google, перейти к разделу «Личная информация» → «Телефон», выбрать номер и удалить его. Процедуру необходимо повторить для каждого профиля, в котором привязка номера не требуется.

Удаляя номер, следует учитывать, что он может использоваться для восстановления доступа к аккаунту. Если эта возможность вам нужна, лучше заранее проверить другие способы обновления доступа.

Ранее пользователи Сети решили проверить, какие именно данные о них хранят Google, Facebook и облачные сервисы. Они загрузили архивы своих данных, просмотрели их содержимое и поделились самыми неожиданными и жуткими находками.

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