В каком возрасте покупать ребенку смартфон: результаты нового исследования шокируют родителей

Смартфон в 12 лет может иметь неожиданные последствия для здоровья / © pexels.com

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Дети, которые получают свой смартфон еще до подросткового возраста, могут сталкиваться с дополнительными рисками для здоровья. Новое исследование показало связь между наличием смартфона в возрасте 12 лет и большей частотой симптомов расстройств пищевого поведения в последующие годы. Исследователи проанализировали данные масштабного опроса тысяч детей и подростков в США и сравнили тех, кто имел смартфон в 12 лет, с теми, кто на тот момент его не имел.

Об этом пишет Futurism.

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Выяснилось, что около 70% участников исследования — более 6200 подростков — уже имели собственный смартфон в 12 лет. Среди них наиболее распространенным симптомом расстройств пищевого поведения было переедание: о нем сообщили 9% 12-летних владельцев смартфонов.

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К 14 годам примерно 24% детей из этой группы сообщили по меньшей мере об одном симптоме расстройства пищевого поведения. Среди подростков, не получивших смартфон в раннем возрасте, этот показатель составил около 16%.

При чем здесь социальные сети

Исследователи предполагают, что одним из возможных объяснений такой связи является контент, к которому ребенок получает доступ вместе со смартфоном. В первую очередь речь идет о социальных сетях, где подростки постоянно сталкиваются с изображениями людей, которые отвечают определенным стандартам внешности.

По данным исследования, дети, имевшие смартфон в 12 лет, вдвое чаще связывали собственную самооценку с весом. Кроме того, они на 50% чаще пытались компенсировать набор веса физическими упражнениями или другими опасными способами, в частности, искусственным вызыванием рвоты.

Автор исследования Джейсон Нагата, специалист по подростковой медицине Калифорнийского университета в Сан-Франциско, объяснил, что смартфон фактически кладет в карман ребенка огромный объем контента, сосредоточенного на внешности.

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Постоянное сравнение себя с блогерами и инфлюэнсерами может создавать недовольство собственным телом и снижать самооценку. По мнению исследователя, эти факторы, в свою очередь, могут повышать риск расстройств пищевого поведения.

Важным оказался именно возраст

Предыдущие исследования уже показывали связь между продолжительным использованием экранов и симптомами расстройств пищевого поведения. Новая работа обращает внимание еще на один фактор — возраст, в котором ребенок получает смартфон.

Данные опроса показали, что каждый дополнительный час экранного времени среди подростков был связан с более высоким риском симптомов расстройств пищевого поведения и большей вероятностью того, что ребенок будет оценивать собственную ценность из-за веса.

В то же время само исследование демонстрирует связь, а не доказывает, что смартфон напрямую приводит к расстройству пищевого поведения. На ситуацию могут влиять и другие факторы, а смартфон одновременно дает доступ к разному контенту, поэтому его влияние нельзя сводить только к самому устройству.

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Не принимавший участия в исследовании профессор психологии и нейронауки Университета Северной Каролины Митч Принстайн отметил, что новые научные данные дают основания рассматривать отсрочку доступа к смартфону на шесть месяцев или год как возможный способ уменьшить риски.

Смартфоны и социальные сети для детей — последние новости

Вопрос о возрасте, при котором ребенок начинает активно пользоваться гаджетами, в последнее время все чаще становится предметом научных исследований. Ученые установили, что мозг имеет периоды особой уязвимости к влиянию гаджетов, а длительное время перед экраном в раннем возрасте может сказываться на обучении и когнитивных способностях детей.

В то же время значение имеет не только сам факт наличия смартфона, но и то, как ребенок им пользуется. Исследование ночного пользования телефонами показало, как подростки теряют часы сна из-за ночного пролистывания ленты: многие продолжают пользоваться смартфоном после полуночи, хотя подросткам нужно 8–10 часов сна в сутки.

В то же время влияние цифровой среды на психику подростков не следует сводить только к негативным последствиям. В январе 2026 года исследователи не обнаружили доказательств усиления тревоги или депрессии из-за более активного использования соцсетей или более частых видеоигр. Это показывает, что значение может иметь не только сам гаджет или количество времени перед экраном, но и то, когда ребенок начинает им пользоваться и какой контент получает.

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