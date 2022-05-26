Російські війська можуть прискорити битву за Сєвєродонецьк - американські аналітики

Війська країни-агресорки РФ можуть провести наземний наступ на Сєвєродонецьк у Луганській області вже найближчими днями.

Російські війська, можливо, почнуть штурм міста до того, як зможуть перерізати шляхи наземного сполучення з ним. Зокрема, свідчить про це інтенсивність російських артилерійських і повітряних атак у поєднанні з силами, залученими з інших місць військових дій для штурму Сєвєродонецька.

Про це повідомляє американський Інститут з вивчення війни (ISW).

Аналітики зазначають, що війська навряд чи зможуть повністю ізолювати ЗСУ від шляхів наземного сполучення, просто захопивши південно-західні автомагістралі T1303 і T1302, що ведуть до Сєвєродонецька. Враховуючи мережу альтернативних, хоч і менших доріг у регіоні, їм потрібно заблокувати або зруйнувати Бахмут і Сіверськ, щоб завершити оточення у Луганській області.

В ISW зауважують, що окупаційні війська визначили пріоритетне просування на схід та захід від Попасної, щоб перерізати українські наземні лінії комунікації на північний захід від Сєвєродонецька, і завершити оточення Луганської області.

Крім того, американські фахівці наголошують, щдо прагнення росіян перерізати шляхи сполучення також може бути спробою створити зовнішнє кільце оточення, щоб запобігти зміцненню Сєвєродонецька українськими військами під час штурму або його звільнення у разі окупації.

Фото: Інститут з вивчення війни.

Нагадаємо, розпочалась 92 доба героїчного протистояння українського народу російському воєнному вторгненню. Російські окупанти не припиняють йти у наступ у Східній операційній зоні та продовжують завдавати ракетних і авіаційних ударів по об’єктах інфраструктури на території України. Детальнше про ситуацію на фронті - у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ 26 травня.

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