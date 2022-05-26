Лідер ДДТ Юрій Шевчук припиняє концертну діяльність в Росії

Виступи легендарної російської рок-групи почали скасовувати та переносити після різких висловлювань її лідера про чинну владу в РФ.

Легендарний російський рок-музикант Юрій Шевчук повідомив, що після його різких висловлювань про владу на останньому виступі в Уфі, концертна діяльність групи ДДТ, лідером якої він є, в Росії фактично припинилася.

Про це Шевчук повідомив в ефірі однієї з програм на радіо, передає StarHit.

“У Росії наша концертна діяльність добігає кінця. Складаються списки, а мені це не до вподоби. Людина має право на свою думку. У Тюмені перенесли концерти до кращих часів, а у Кургані взагалі скасували”, - нарікав співак.

Артист зізнався, що йому неприємно втрачати слухачів, але додав, що нехай кожен сам вирішує, чиєю творчістю цікавитись.

Як повідомлялося, на Юрія Шевчука склали адміністративний протокол після концерту в Уфі, на якому він розкритикував воєнні дії, які веде РФ в Україні, а також дав власне визначення поняття “батьківщина”, яка, за його словами, не є “задницею президента”.

На лідера гурту ДДТ Юрія Шевчука склали протокол і подали до суду

Нагадаємо, раніше рок-музикант із російського Санкт-Петербурга Борис Гребенщиков публічно висловив своє ставлення до руйнівної війни, яку розпочав на території України президент РФ Володимир Путін. Після цього його концерти в РФ були заборонені.

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