Відомі російські артисти дали благодійний концерт на підтримку України - відео

Репер Oxxxymiron та музикант Борис Гребенщиков виступили у Лондоні.

Відомі російські артисти – репер Oxxxymiron та музикант Борис Гребенщиков дали благодійний концерт на підтримку України.

Виступ відбувся у четвер, 24 березня, у Лондоні у концертному залі 2 Shepherd's Bush Empire. Усі гроші, виручені за продаж квитків і донати передадуть на допомогу біженцям з України.

Зазначимо, що концерт відбувався під слоганом "Росіяни проти війни" (Russians Against War). У залі були присутны чимало росіян. Всі вони скандували "Путін х*йло" і "Ні війні":

"Цей концерт – свідчення того, що росіяни проти війни у великій кількості. І не просто проти війни, а проти цієї, с*ка, війни", - сказав Oxxxymiron.

OXXXYMIRON / Associated Press

Зі сцени він виконав свої найвідоміші хіти "Красота и уродство", "Мы все умрем", "Там, где нас нет" та інші. Борис Гребенщиков підтримав ініціативу Мирона і виконав, щоправда, трохи менше композицій: "Фикус религиозный", "Псалом 151", "Город золотой".

За вечір російським артистам на підтримку Україні вдалося зібрати близько 53 тисяч доларів.

Зазначимо, що тиждень тому російський репер Oxxxymiron відіграв благодійний концерт у Стамбулі та зібрав 40 тис. доларів для біженців з України. Артист відкрито підтримує Україну та виступає проти війни, яку розв'язала влада Росії.

Через громадянську позицію репера йому заборонили виступати в РФ. Втім, раніше Oxxxymiron сам скасував всі свої концерти в Росії. Він пояснив це тим, що не може виступати для росіян, поки українці страждають від війни.

Своєю чергою, на початку березня рок-музикант із російського Санкт-Петербурга Борис Гребенщиков висловив своє ставлення до руйнівної війни, яку розпочав на території України президент РФ Володимир Путін. У відеозверненні він сказав: "Війна між Росією та Україною — це безумство. А люди, які розв'язали її — ганьба Росії".

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