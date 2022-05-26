Лидер ДДТ Юрий Шевчук прекращает концертную деятельность в России

Выступления легендарной российской рок-группы начали отменять и переносить после резких высказываний ее лидера о действующей власти в РФ.

Легендарный российский рок-музыкант Юрий Шевчук сообщил, что после его резких высказываний о власти на последнем выступлении в Уфе, концертная деятельность группы ДДТ, лидером которой он является, в России фактически прекратилась.

Об этом Шевчук сообщил в эфире одной из программ по радио, передает StarHit.

“В России наша концертная деятельность подходит к концу. Составляются списки, а мне это не нравится. Человек имеет право на свое мнение. В Тюмени перенесли концерты до лучших времен, а в Кургане вообще отменили”, — сетовал певец.

Артист признался, что ему неприятно терять слушателей, но добавил, что пусть каждый решает, чьим творчеством интересоваться.

Как сообщалось, на Юрия Шевчука составили административный протокол после концерта в Уфе, на котором он раскритиковал военные действия, ведущие РФ в Украине, а также дал собственное определение понятия "родина", которая, по его словам, не является "задницей президента".

На лидера группы ДДТ Юрия Шевчука составили протокол и подали в суд

Напомним, ранее рок-музыкант из российского Санкт-Петербурга Борис Гребенщиков публично выразил свое отношение к разрушительной войне, которую начал на территории Украины президент РФ Владимир Путин. После этого его концерты в РФ были запрещены.

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