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Церковный календарь на 26 мая — кому молятся верующие

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Церковный календарь на 26 мая — кому молятся верующие

26 мая – день памяти мученицы Гликерии / Фото: commons.wikimedia.org

Какому святому молиться 26 мая и кого чтит, читайте в материале ТСН.ua.

Какой праздник 26 мая в церковном календаре

26 мая чтят память мученицы Гликерии. Что нам известно об этом дне?

Церковный календарь на 26 мая – день памяти мученицы Гликерии.

В четверг, 26 мая 2022 года, церковь чтит память мученицы Гликерии.

О жизненном пути Гликерии мало что известно. По преданию она жила в XV-XVI веке, а ее отец был старостой одной из улиц города Новгорода. В 1572 году было обнаружено тело мученицы. А мощи даже спустя 50 лет после погребения оставались нетленными. Когда их открыли, люди вокруг начали исцеляться от своих болезней. Именно поэтому святую гликерию и канонизировали.

Церковный календарь на 26 мая: видео

Народные приметы

  • Если 26 мая много комаров, хорошая погода.
  • А если летает много мошек – ждите хорошего урожая грибов.
  • Часто летают ласточки и стрижи – придет тепло.

Что нельзя делать 26 мая

  • Не желательно работать на земле – на огороде или в поле.
  • Запрещалось стирать и подходить близко к воде.
  • Не ругайтесь и не ругайтесь.
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