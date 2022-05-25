Церковный календарь на 26 мая — кому молятся верующие

Какому святому молиться 26 мая и кого чтит, читайте в материале ТСН.ua.
Какой праздник 26 мая в церковном календаре
26 мая чтят память мученицы Гликерии. Что нам известно об этом дне?
Церковный календарь на 26 мая – день памяти мученицы Гликерии.
В четверг, 26 мая 2022 года, церковь чтит память мученицы Гликерии.
О жизненном пути Гликерии мало что известно. По преданию она жила в XV-XVI веке, а ее отец был старостой одной из улиц города Новгорода. В 1572 году было обнаружено тело мученицы. А мощи даже спустя 50 лет после погребения оставались нетленными. Когда их открыли, люди вокруг начали исцеляться от своих болезней. Именно поэтому святую гликерию и канонизировали.
Церковный календарь на 26 мая: видео
Народные приметы
- Если 26 мая много комаров, хорошая погода.
- А если летает много мошек – ждите хорошего урожая грибов.
- Часто летают ласточки и стрижи – придет тепло.
Что нельзя делать 26 мая
- Не желательно работать на земле – на огороде или в поле.
- Запрещалось стирать и подходить близко к воде.
- Не ругайтесь и не ругайтесь.