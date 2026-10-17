Аренда квартиры в Ужгороде: сколько стоит снять самое дешевое жилье (фото)

Аренда квартиры в Ужгороде.

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В Ужгороде самое дешевое предложение долгосрочной аренды квартиры, которые сейчас доступны на рынке недвижимости, стоит 27060 грн в месяц. Жилье находится в районе Большой Галагов.

ТСН.ua рассказывает, как выглядит квартира и сколько стоит аренда жилья в городе.

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Объявление о долгосрочной аренде однокомнатной квартиры за 27 060 грн опубликовали на популярном сайте по поиску недвижимости. Ее общая площадь составляет 45 кв. м. Жилье расположено на четвертом этаже восьмиэтажного кирпичного дома, построенного в 2020 году.

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Аренда квартиры в Ужгороде.

Квартиру сдают семьи без детей и домашних животных. Предложение разместил посредник, комиссия за его услуги составляет 50%.

Других подробностей о квартире в объявлении нет — доступны только фотографии жилья.

Аренда квартиры в Ужгороде.

Как изменились цены на аренду квартир в Ужгороде

По статистике Лун, в Ужгороде за последние полгода стоимость аренды однокомнатных квартир выросла на 42%, а двухкомнатных — на 47%.

Средняя цена аренды однокомнатной квартиры сегодня составляет 36 000 грн. Двухкомнатная квартира — 44 800 грн, трехкомнатная — 27 100 грн.

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Аренда квартиры в Ужгороде.

Для сравнения, по данным Work.ua и мониторинга Минфина, средняя заработная плата в Украине на октябрь 2026 года составляет около 30 944 — 31 892 грн.

Так что даже самое дешевое предложение аренды однокомнатной квартиры в Ужгороде стоит почти всю среднюю месячную зарплату.

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