26 мая 2022 – этот день в истории, основные события

26 мая 2022 года – этот день в истории / Фото: Pexels

26 мая 2022 года – четверг. 92-й день войны России против Украины. 146-й день года.

Какой сегодня день в Украине и мире

26 мая — Годовщина битвы под Корсунем. В этот день 1648 произошло противостояние украинского войска во главе с Богданом Хмельницким и армии Речи Посполитой под командованием Николая Потоцкого. Корсунскую битву называют образцом тактики и стратегии, а еще она доказывает талантливость украинского гетмана. Казацкая армия (15 тысяч человек) и отряд конницы крымских татар (3 тысячи) подготовили ловушку, в которую заманили польское войско (20 тысяч человек). Воинов Речи Посполитой разгромили всего за 4 часа.

А еще 26 мая – Всемирный день Дракулы. Ежегодное событие, посвященное известному на весь мир монстру – вампиру графу Дракуле. Дату выбрали в честь выхода первого романа Брема Стокера под названием Дракула (1897 год).

Также 26 мая — Всемирный день рыжих. Первое событие произошло в 2005 году. На фестиваль каждый год съезжаются рыжеволосые красавцы и красавицы со всех уголков планеты. Считается, что все рыжеволосые жители Европы – потомки кельтов. Однако некоторые историки утверждают, что они ушли от неандертальцев, проживавших на этой территории более 10 тысяч лет назад.

26 мая – Всемирный день товара (World Product Day). Каждый год приходится на последний четверг мая. Главная цель события – поделиться с простыми потребителями особенностями производственного процесса различных товаров.

26 мая – какой сегодня праздник в церковном календаре

26 мая – день памяти мученицы Гликерии / Фото: commons.wikimedia.org

26 мая в церковном календаре – день памяти мученицы Гликерии. Святая Гликерия жила во II веке и отличалась чрезвычайным благочестием. За верность христианству и Господу ей отрубили голову. Приказал сделать это правитель Марк Аврелий. Мученическая смерть девы Гликерии прославила Бога в Гараклее – городе, где святая проживала. Через некоторое время там была построена церковь в ее честь. Ее святую голову чтят там и ныне.

Памятные даты 26 мая

Календарь важных событий в Украине и мире на сегодня, 26 мая:

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1093 год — в день Вознесения Господня половцы разбивают русское войско в битве на реке Стугна;

1648 год — 15-тысячная казацкая армия Богдана Хмельницкого разбивает польскую армию Николая Потоцкого в битве под Корсунем;

1895 год — во время архиерейской визитации Белого Камня митрополит Сильвестр (Сембратович) освящает краеугольный камень под новую каменную церковь (храм освящают немного позже — 1901 года, сделал это митпрополит Андрей Шептицкий);

2014 год – происходит первый бой за Донецкий аэропорт, украинские войска выбивают пророссийских боевиков из обоих терминалов аэропорта.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 26 мая

Каковы сегодня именины: Александр, Василий, Георгий, Ефим, Макар, Сергей, Тарас, Юрий, Ирина.

26 мая родились:

1053 год — Великий князь киевский, князь черниговский и переяславский Владимир Мономах;

1877 год — украинская писательница, литературовед, переводчица, этнографиня, врач Косач-Кривинюк Ольга Петровна;

1936 год – украинский писатель и публицист Виталий Коротич;

1957 год – украинский актер Богдан Бенюк.

Погода на 26 мая

26 мая в Киеве в течение всего дня пасмурная погода, утром сильный дождь, который ослабнет к середине дня и закончится вечером. Во Львове утром небо будет ясным, но затем его затянет облаками, ночью возможен дождь. В Харькове облачно с прояснениями, ожидается дождь. В Одессе облачно, утром — дождь с грозой, днем — просто дождь.

Температура воздуха в Киеве +21 днем и +13 ночью. Во Львове +19 днем и +9 ночью. В Харькове +20 днем и +9 ночью. В Одессе +21 днем и +15 ночью.