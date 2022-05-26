Астрологический прогноз на 26 мая

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: опасный лунный день, когда человеку необходимо собрать в кулак всю свою волю и проявить характер, чтобы противостоять многочисленным соблазнам, искушениям и провокациям, которые будут подстерегать его в это время. Нельзя также проявлять эмоции – они с большой долей вероятности затянут в омут страстей, выбраться из которого без потерь не удастся.
Символ дня: жаба.
Стихия дня: Земля.
Энергетика дня: день неблагоприятен для активных действий.
Счастливое число дня: 8.
Счастливый цвет дня: цвет морской волны.
Счастливые камни дня: аурипигмент, жадеит.
За какую часть тела отвечает: организм в целом.
Болезни дня: течение болезни, начавшейся в этот день, будет напрямую зависеть от того, смогут врачи вовремя поставить правильный диагноз, или нет.
Сны дня: сны нынешней ночи показывают, как человек относится к самому себе – занимается самоуничижением или, наоборот, превозносит свою персону до небес.
Афоризм дня: "Человек – это нечто среднее между козой и Шекспиром" (Фазиль Искандер).
Геометрическая фигура дня: горизонтальный прямоугольник.
Ангел-хранитель дня: Фаргас – оберегает от врагов, а также от попадания в плен.
Магия и мистика дня: можно изготавливать амулеты, привлекающие любовь и страсть.
Табу дня: нельзя гулять в темное время суток в плохо освещенных и малолюдных местах.
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