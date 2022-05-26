Астрологічний прогноз на 26 травня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємось до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягти, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: небезпечний місячний день, коли людині необхідно зібрати в кулак всю свою волю і проявити характер, щоб протистояти численним спокусам, спокусам і провокаціям, які підстерігають його в цей час. Не можна також виявляти емоції – вони з великою ймовірністю затягнуті у вир пристрастей, вибратися з якого без втрат не вдасться.

Символ дня: жаба.

Стихія дня Земля.

Енергетика дня: несприятливий день для активних дій.

Щасливий день: 8.

Щасливий колір дня: колір морської хвилі.

Щасливі камені дня: аурипігмент, жадеїт.

За яку частину тіла відповідає: організм загалом.

Хвороби дня: перебіг хвороби, що почалася цього дня, безпосередньо залежатиме від того, чи зможуть лікарі вчасно поставити правильний діагноз, чи ні.

Сни дня: сни нинішньої ночі показують, як людина ставиться до самої себе – займається самоприниженням або, навпаки, підносить свою персону до небес.

Афоризм дня: "Людина – це щось середнє між козою та Шекспіром" (Фазіль Іскандер).

Геометричні фігури дня: горизонтальний прямокутник.

Ангел-охоронець дня: Фаргас – оберігає від ворогів,а також від потрапляння до полону.

Магія та містика дня: можна виготовляти амулети, які приваблюють любов та пристрасть.

Табу дня: не можна гуляти у темний час доби у погано освітлених та малолюдних місцях.

Читайте також: