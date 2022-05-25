Церковний календар на 26 травня - кому моляться віряни

Якому святому молитися 26 травня та кого вшановує церква, читайте в матеріалі ТСН.ua.

Яке свято 26 травня в церковному календарі

26 травня вшановують пам’ять мучениці Глікерії. Що нам відомо про цей день?

Церковний календар на 26 травня — день пам’яті мучениці Глікерії

У четвер, 26 травня 2022 року, церква вшановує пам’ять мучениці Глікерії.

Про життєвий шлях Глікерії мало що відомо. За переказами вона жила в XV-XVI столітті, а її батько був старостою однієї з вулиць міста Новгород. 1572 року було виявлено тіло мучениці. А мощі навіть через 50 років після поховання залишалися нетлінними. Коли їх відкрили, то люди навколо почали зцілюватися від своїх хвороб. Саме тому святу Глікерію і канонізували.

Церковний календар на 26 травня: відео

Народні прикмети

Якщо 26 травня багато комарів, буде хороша погода.

А якщо літає багато мошок - чекайте на гарний врожай грибів.

Часто літають ластівки та стрижі - прийде тепло.

Що не можна робити 26 травня