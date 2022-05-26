Серія вибухів в Афганістані: люди загинули в мечеті та маршрутних автобусах

Серія вибухів в Афганістані: люди загинули в мечеті та маршрутних автобусах

Жертвами вибуху в одній із мечетей в афганській столиці стали щонайменше двоє віруючих, ще три вибухи пролунали в пасажирських автобусах у місті на півночі країни.

У середу, 25 травня, серія вибухів пролунала в Афганістані. У північному місті Мазарі-Шаріф внаслідок терактів загинуло дев'ять людей, а вибух в мечеті в столиці Кабулі забрав життя щонайменше двох осіб.

Про це повідомляє агентство Al Jazeera.

Як повідомили у міністерстві внутрішніх справ Афганістану, після вибуху під час вечірньої молитви в мечеті у Кабулі загинули двоє людей і ще 10 - отримали поранення. За інформацією кабульської лікарні швидкої, кількість загиблих значно більша - в мечеті загинули п'ятеро людей, ще 22 отримали поранення.

Al Jazeera не змогла незалежно перевірити кількість загиблих. За словами очевидців, до мечеті в Кабулі прибуло кілька машин швидкої допомоги, щоб перевезти жертв вибуху.

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У місті Мазарі-Шаріф на півночі країни терористи заклали вибухові пристрої всередині пасажирських автобусів. В результаті вибухів загинули дев'ять осіб, 15 отримали поранення.

"Бомби були закладені в три мікроавтобуси в різних районах міста", - сказав Мохаммад Асіф Вазірі, призначений талібами речник в провінції Балх.

Відповідальність за теракти в Мазарі-Шаріфі взяла на себе ІДІЛ. Стосовно вибуху в мечеті інформації наразі немає.

Нагадаємо, радикальний ісламістський рух "Талібан", який захопив владу в Афганістані минулого року, не зміг зупинити експансію терористичного угрупування "Ісламська держава Іраку і Леванту", бойовики якого зараз присутні в усіх 34 провінціях Афганістану.

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