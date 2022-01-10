В Афганістані біля школи прогримів вибух: загинуло дев'ять дітей

Крім того, є поранені.

У провінції Нангархар, що на сході Афганістану, біля школи вибухнув мінометний снаряд: є загиблі.

Про це 10 січня повідомило інформаційне агентство Aamaj News.

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Зазначається, що вибух забрав життя дев'ятьох дітей. Крім того, четверо школярів отримали поранення.

Представники руху радикального ісламістського руху "Талібан", який захопив Афганістан, поки не прокоментували цей інцидент.

Нагадамо, таліби закликали торговців у магазинах одягу обезголовити манекени, щоб не накликати немилість Аллаха. Вони заявили, що іслам негативно ставиться до зображення не лише Бога та пророків, а й людських постатей.

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