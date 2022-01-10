В Афганістані біля школи прогримів вибух: загинуло дев'ять дітей

Крім того, є поранені.
У провінції Нангархар, що на сході Афганістану, біля школи вибухнув мінометний снаряд: є загиблі.
Про це 10 січня повідомило інформаційне агентство Aamaj News.
Зазначається, що вибух забрав життя дев'ятьох дітей. Крім того, четверо школярів отримали поранення.
Представники руху радикального ісламістського руху "Талібан", який захопив Афганістан, поки не прокоментували цей інцидент.
Нагадамо, таліби закликали торговців у магазинах одягу обезголовити манекени, щоб не накликати немилість Аллаха. Вони заявили, що іслам негативно ставиться до зображення не лише Бога та пророків, а й людських постатей.
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