Таліби оголосили “війну” манекенам та ріжуть їм голови: відео

Таліби оголосили “війну” манекенам та ріжуть їм голови: відео

Зображення людських постатей на переконання представників “Талібану” суперечить ісламу.

Представники радикального ісламістського руху “Талібан”, які у серпні 2021 року захопили владу в Афганістані, закликали торговців у магазинах одягу обезголовити манекени, щоб не накликати немилість Аллаха.

Про це повідомляє видання iDnes, опублікувавши відео, на якому манекенам відрізають голови.

Із закликом до власників крамниць у третьому за величиною місті країни Герат звернувся речник Міністерства доброчесності та попередження пороків Азіз Рахман. Він заявив, що іслам негативно ставиться до зображення не лише Бога та пророків, а й людських постатей.

“Ми закликали торговців відрізати голови манекенам, оскільки вони порушують закони ісламського шаріату. Якщо вони просто покривають голову манекена або навіть ховають його цілком, ангели Аллаха не прийдуть до їхнього магазину чи будинку, щоб благословити їх”, - цитує видання слова представника “Талібану”.

За словами Рахмана, продавці пообіцяли дотримуватися правил. Тим часом у соцмережах поширилися відеозаписи обезголовлення манекенів.

Під час свого першого правління в Афганістані в 1990-х роках “Талібан” шокував світ, наказавши знищити дві гігантські статуї Будди в долині Баміан.

Нагадаємо, нещодавно бойовики руху “Талібан” обрали мішенями для вправляння у стрільбі скельні ніші, де стояли статуї Будди - об'єкт Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

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