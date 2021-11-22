В Афганістані "Талібан" заборонив жінкам зніматися в телевізійних драмах

В Афганістані "Талібан" заборонив жінкам зніматися в телевізійних драмах

А журналісток і ведучих зобов'язали з'являтися на екрані у головних хустках

Після захоплення влади в Афганістані радикальний ісламістський рух "Талібан" заборонив жінкам брати участь у зніманнях телевізійних драм.

Про це повідомляє ВВС.

Окрім того, журналісток і ведучих зобов'язали з'являтися на екрані у головних хустках. Загалом таліби оприлюднили вісім нових вимог до афганських телеканалів.

Відтепер трансляція фільмів, які "суперечать принципам шаріату або ісламського права та афганським цінностям" заборонена, як і знімання чоловіків, які оголюють інтимні частини тіла.

Таліби заборонили комедійні та розважальні шоу, які "ображають релігію або можуть вважатися образливими для афганців". Вони також наполягають на припиненні транслювання іноземних фільмів, які пропагують інші культурні цінності.

Раніше рішення талібів наказати дівчаткам і молодим жінкам залишатися вдома та не ходити до школи зробило Афганістан єдиною країною у світі, яка не дозволяє половині свого населення здобувати освіту.

Також читайте В Афганістані під час молитви у мечеті пролунав вибух – є жертви

Так званий "мер" Кабула також порадив муніципальним службовицям залишатися вдома, якщо їхню роботу може виконувати чоловік.

"Талібан" стверджує, що введені обмеження на роботу та навчання жінок є "тимчасовими" і діють лише для забезпечення "безпеки" на всіх робочих місцях та у навчальному середовищі.

Як повідомлялося, радикальний ісламістський рух "Талібан" не зміг зупинити експансію терористичного угрупування "Ісламська держава Іраку і Леванту", бойовики якого зараз присутні в усіх 34 провінціях Афганістану.

Читайте також: