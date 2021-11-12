В Афганістані під час молитви у мечеті пролунав вибух – є жертв

В Афганістані під час молитви у мечеті пролунав вибух – є жертв

Наразі жодне з терористичних угруповань не взяло відповідальність за вибух.

У провінції Нангархар (Афганістан) у мечеті пролунав потужний вибух. Внаслідок цього щонайменше троє людей загинули та 15 отримали поранення.

Про це повідомили чиновники, пише France24.

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Трагедія сталася під час п’ятничної молитви в районі Спін-Гар східної провінції, що недалеко від кордону з Пакистаном. "Я можу підтвердити вибух під час п'ятничної молитви в мечеті в районі Спін-Гар. Є жертви і загиблі", - сказав представник Талібану.

Один з місцевих активіст розповів, що бомба, схоже, була захована в гучномовці біля трибуни імама. Коли динамік був увімкнений, щоб прозвучав азан – заклик почати молитовний ритуал – пристрій детонував.

Наразі жодне з терористичних угруповань не взяло відповідальність за вибух. Однак схожі атаки здійснювали бойовики "Ісламської держави" (ІДІЛ). Зазначимо, вона з’явилася в Афганістані у 2020 році. Керівництво Талібану активно бореться із загрозою з боку ІДІЛ.

Нагадаємо, у столиці Афганістану Кабулі біля найбільшого військового госпіталю пролунали 2 вибухи. Внаслідок цього щонайменше 15 людей загинули та 34 отримали поранення.

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