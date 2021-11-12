В Афганистане во время молитвы в мечети раздался взрыв – есть жертвы

В Афганистане во время молитвы в мечети раздался взрыв – есть жертвы

Пока ни одна из террористических группировок не взяла ответственность за взрыв.

В провинции Нангархар (Афганистан) в мечети раздался мощный взрыв. В результате по меньшей мере три человека погибли и 15 получили ранения.

Об этом сообщили чиновники, пишет France24.

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Трагедия произошла во время пятничной молитвы в районе Спин-Гар восточной провинции, недалеко от границы с Пакистаном. "Я могу подтвердить взрыв во время пятничной молитвы в мечети в районе Спин-Гар. Есть жертвы и погибшие", — сказал представитель Талибана.

Один из местных активист рассказал, что бомба, похоже, была спрятана в громкоговорителе у трибуны имама. Когда динамик был включен, чтобы прозвучал азан – призыв начать молитвенный ритуал – устройство детонировало.

Пока ни одна из террористических группировок не взяла ответственность за взрыв. Однако подобные атаки совершали боевики "Исламского государства" (ИГИЛ). Отметим, что она появилась в Афганистане в 2020 году. Руководство Талибана активно борется с угрозой со стороны ИГИЛ.

Напомним, в столице Афганистана Кабуле возле крупнейшего военного госпиталя прогремели 2 взрыва. В результате по меньшей мере 15 человек погибли и 34 получили ранения.

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