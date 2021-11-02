В столице Афганистана прогремели взрывы возле госпиталя: есть жертвы

По предварительным данным, к взрывам причастны боевики "Исламского государства".

В столице Афганистана Кабуле возле крупнейшего военного госпиталя прогремели 2 взрыва. В результате по меньшей мере 15 человек погибли и 34 получили ранения.

Об этом сообщает Reuters.

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Как сообщил представитель службы безопасности Талибана, взрывы зафиксировали сегодня, 2 ноября, у входа в больницу Сардар Мохаммад Дауд Хан в центре Кабула. По предварительным данным, к взрывам причастны боевики "Исламского государства".

По словам медицинского работника больницы, которому удалось скрыться, сначала раздался первый взрыв, а затем через несколько минут он услышал выстрелы. П риблизно через десять минут произошел второй, более мощный взрыв.

Напомним:

Напомним, 15 августа представитель политического офиса радикального исламистского движения "Талибан" Мухаммед Наим заявил, что боевики вошли в столицу Кабула . Перед этим они захватили ряд стратегических и крупнейших городов страны.

. Перед этим они захватили ряд стратегических и крупнейших городов страны. Представители террористического движения "Талибан" 19 августа официально объявили о создании "Исламского эмирата Афганистан". Спикер "Талибана" Забихулла Муджахид заявил, что хочет сформировать хорошие дипломатические и торговые отношения со всеми странами.

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