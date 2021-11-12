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С белорусской стороны польских пограничников и военнослужащих пытались слепить лазером: видео

С белорусской стороны польских пограничников и военнослужащих пытались слепить лазером: видео

Associated Press

Новая провокация попала на видео.

Польские пограничники пытались слепить лазером силовики с белорусской стороны границы.

Об этом сообщает пограничная служба Польши.

Напомним:

  • Группа мигрантов пересекла пограничный переход Польши со стороны Беларуси. Впрочем, дальше продвинуться мигрантам не дали польские силовики. Мигрантов задержали польские силовики, и они пошли вдоль забора.
  • Беларусь спровоцировала миграционный кризис на своих границах с Литвой, Латвией и Польшей. Нелегалы из Ирака, Сирии и стран Африки массово прибывают в Минск, а пограничная служба Беларуси помогает мигрантам попасть в ЕС. Разрешение на проход беженцев стало ответом режима Лукашенко на западные санкции.

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