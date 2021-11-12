С белорусской стороны польских пограничников и военнослужащих пытались слепить лазером: видео

Новая провокация попала на видео.
Польские пограничники пытались слепить лазером силовики с белорусской стороны границы.
Об этом сообщает пограничная служба Польши.
Drewno на opał oraz pożywienie dojechało do koczowiska w pobliżu Kuźnicy. Białorusini przygotowują się на długotrwałe oddziaływanie на Польске и destabilizację насчей грани. https://t.co/eq9khdlkh6— Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) November 12, 2021
Напомним:
- Группа мигрантов пересекла пограничный переход Польши со стороны Беларуси. Впрочем, дальше продвинуться мигрантам не дали польские силовики. Мигрантов задержали польские силовики, и они пошли вдоль забора.
- Беларусь спровоцировала миграционный кризис на своих границах с Литвой, Латвией и Польшей. Нелегалы из Ирака, Сирии и стран Африки массово прибывают в Минск, а пограничная служба Беларуси помогает мигрантам попасть в ЕС. Разрешение на проход беженцев стало ответом режима Лукашенко на западные санкции.
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