Премьер Польши назвал ситуацию на границе с Беларусью "новым типом войны", а людей — "боеприпасами"

Моравецкий заявил, что сейчас Польша снова выступает против агрессии своего восточного соседа.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, комментируя миграционное обострение на границе соседнего государства, назвал ситуацию "войной нового типа".

Об этом в День независимости Польши Моравецкий написал в своем Facebook.

"То, с чем мы имеем дело — это новый тип войны. Это война, в которой мирное население и СМИ - боеприпасы. Но хотя правила борьбы изменились, одно остается неизменным — мера безопасности — готовность защищать Республику, защищать ее границы и суверенитет", – отметил польский глава правительства.

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Моравецкий также сравнил миграционный кризис на белорусско-польской границе с событиями войны 1919-1921 годов.

"Сегодня мы снова выступаем против агрессии нашего восточного соседа. Можно ли и сравнивать события свыше старинной давности с сегодняшним днем? Ситуация не так драматична — мрачная, более ста лет назад, нуждалась в смелости и самопожертвовании высшей попытки: готовности отказаться от жизни. Нынешняя, хотя она, безусловно, очень серьезная и драматичная для многих, но прямой угрозы жизни не представляет", — добавил глава польского правительства.

Напомним, в Беларуси многочисленная колонна нелегальных мигрантов 8 ноября отправилась к границе с Польшей. В Варшаве назвали эту группу людей "самой большой попыткой массового силового проникновения в страну" и заявили, что польские силовики готовы встретить их.

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