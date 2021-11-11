Андре Тан откровенно признался, как пережил тяжелый развод: "Я молчал 10 дней"

Звезда рассталась со своей женой после девяти лет брака.

Украинский дизайнер Андре Тан весной сообщил, что почти год не живет со своей женой.

Впрочем, такое решение звезде далось нелегко. Он говорит, что после развода "выбрал сложный путь". Дизайнер не употреблял алкоголь и не гулял. Он решил заниматься духовными практиками. В частности, Андре попробовал ретрит. К слову, звезда молчала 10 дней.

Андре Тан / instagram.com/andre_tan_official

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"Ретрит – это когда незнакомых людей вывозят в горы и отбирают все телефоны. Ты полностью изолирован. Ты не имеешь права ни с кем говорить, обниматься или даже смотреть в глаза. Каждый день – с утра до ночи медитации. Что-то между шаолинским монастырем и пионерлагерем", – поделился Тан.

Звезда каждый день медитировал, ел только бобы и салаты, ни с кем не разговаривал. Впрочем, такой эксперимент дался Андре не легко. Через три дня он настолько устал, что был готов бросить все и уехать домой.

"Конечно, я радовался, что прилетел самолетом, а не приехал машиной. Ведь я просто сбежал бы! Но это был переломный момент... Впоследствии я начал чувствовать легкость и ловить инсайты", — говорит звезда.

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