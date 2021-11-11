Экс-жена Позитива призналась, кто был инициатором их развода

Также Аня прокомментировала слухи о романе бывшего с Юлией Сахневич.

Экс-жена певца и композитора Позитива – Анна Андрейчук – ответила, кто же был инициатором их развода.

В программе "Звездный путь" дизайнер поделилась, что именно она приняла важное решение. Так, впервые пара разъехалась еще более двух лет назад, чтобы сделать паузу и понять, "кто есть кто". За это время супруги еще пытались восстановить семью, вместе путешествовали и планировали общее будущее.

Позитив и Анна Андрийчук / instagram.com/annchuk

"Не то, что я психанула, пошла и сказала: "Идите все в баню, я царевна и хочу жить сама". Нет, конечно. Это больно, это сложный переломный момент. Особенно когда я приняла решение, что нужно отпускать друг друга чтобы каждый был счастлив отдельно, вот тогда было состояние, когда ты чувствуешь себя на полном дне", – поделилась Аня.

Также бывшая звезды прокомментировала слухи о его изменах. Поговаривали, что Позитив ушел от жены к партнерше по "Танцах со звездами" Юлии Сахневич.

Позитив и Юлия Сахневич / instagram.com/tanci1plus1

"Если была другая женщина, то это уже будет на совести Леши. Но я ничего об этом не знаю. Я скажу, что слухи и сплетни в шоу-бизнесе все время ходят. Всю жизнь Леше приписывают какие-то романы. Поэтому верить всем слухам... Я бы не верила", – заявила Андрийчук.

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