Андре Тан признался, нашел ли новую любовь после развода

Также дизайнер рассказал, в какой школе учится его дочь.

Украинский дизайнер Андре Тан уже давно расстался со своей женой Алиной Харченко.

Пока знаменитость холостяк. В программе "Світське життя" Андре рассказал, что когда он был на конкурсе "Мисс Украина", то девушки засыпали его знаками внимания. Впрочем, пока он не спешит снова вступать в отношения.

Андре Тан и Алина Харченко / instagram.com/alina_kharechko

"На днях был конкурс "Мисс Украина", и я был как ловелас. Все девушки подходили. Однако, пока я один. После развода надо отходить несколько лет. Так советуют психологи", — говорит Тан.

Также дизайнер рассказал и о своей дочери Соне, которая родилась в браке с Алиной. В этом году девочка пошла в первый класс французской школы. Ни Андре, ни его экс-жена не знают этого языка. Тан признался, почему они отдали девочку именно в эту школу.

"Во-первых, у Сони отец дизайнер. Во-вторых, Соня тоже изучает английский язык. Ребенок будет знать четыре языка: английский, французский, русский и украинский", — рассказал дизайнер.

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