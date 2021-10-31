В России в здание администрации принесли труп: видео

Родственники умершей женщины заявили, что доставка тела в морг стоит слишком дорого.

В городе Тимашевске Краснодарского края (Российская Федерация) родственники умершей женщины принесли носилки с ее телом в здание районной администрации, поскольку транспортировка в морг стоит слишком много.

Об этом сообщает Telegram-канал Mash, опубликовав соответствующее видео.

Родственники покойницы утверждают, что перевозка тела в морг в Тимашевске составляет 7 тысяч рублей (почти 100 долларов США), для многих местных жителей – это неподъемная сумма.

Очевидцы говорят, что тело усопшей даже занесли в здание администрации. Чтобы уладить конфликт, чиновники распорядились доставить труп женщины в морг бесплатно.

Впоследствии глава района Андрей Палий прокомментировал этот случай в своем Instagram. “Сегодняшняя ситуация с телом умершей женщины – недопустима. Аморальна”, — написал он, заметив, что у него есть вопросы к работе морга и ритуальных агентств.

"Здесь надо наводить порядок, чтобы все было прозрачно — за какие услуги и сколько нужно платить", — добавил чиновник.

Напомним, ранее в Бурятии состоялись соревнования по скоростному копанию могил.

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