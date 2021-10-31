Выборы мэра Харькова: полиция получила более 30 сообщений о нарушении

В 20:00 в Харькове закрылись избирательные участки.

По состоянию на 15:00 харьковская полиция зарегистрировала 32 сообщения о нарушении избирательного законодательства.

Об этом сообщили в полиции Харьковской области.

Также читайте Выборы в Харькове: что нужно иметь для голосования

"Информация о событиях внесена в Единый учет заявлений и сообщений территориальных отделов полиции. По всем обращениям проводится тщательная проверка", — отметили в ведомстве.

В частности, во время мониторинга сети Интернет полиция обнаружила информацию о том, что на избирательном участке в Немышлянском районе в кабинке для голосования находились два человека. В ходе проверки было установлено, что в кабинку вошла женщина с ребенком.

Еще одно сообщение касалось женщины, пытавшейся получить избирательный бюллетень по пенсионном удостоверении.

Ранее сообщалось также, что жалобы поступали от избирателей, которые не могли получить бюллетень для голосования по документам "Дія".

Как сообщалось, 31 октября в Харькове проходят внеочередные выборы городского головы. Они были назначены из-за смерти Геннадия Кернеса, избранного мэром на выборах осенью 2020 года.

На должность мэра претендуют 10 кандидатов.

Новости Харькова: уже завтра состоятся выборы городского головы

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку