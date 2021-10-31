В Харькове начались выборы городского головы

Избирательные участки будут работать до 20 часов.
Избирательные участки Харькова открылись 31 октября в 8.00. Проголосовать можно будет до 20:00, после чего избирательные комиссии сразу начнут подсчет бюллетеней.
Харьковчане будут выбирать среди 10 кандидатов:
- Величков Виктор Николаевич – пенсионер из Лозовой, самовыдвиженец;
- Добкин Михаил Маркович – советник общественной организации "Наш Дом Харьков", самовыдвиженец;
- Маринин Дмитрий Алексеевич – аспирант Национальной академии госуправления при президенте Украины, самовыдвиженец;
- Мустафаева Алина Ельмановна – директор общества "Экокар", самовыдвиженка;
- Немичев Константин Витальевич – председатель харьковского отделения "Национального корпуса", самовыдвиженец;
- Плетнев Владимир Васильевич – адвокат, от Партии Шария;
- Ряполов Сергей Анатольевич – временно безработный, самовыдвиженец;
- Скорик Александр Алексеевич – генеральный директор компании "МК Мясной", от партии "Европейская солидарность";
- Терехов Игорь Александрович – секретарь горсовета, от партии "Блок Кернеса – успешный Харьков";
- Ярославский Денис Игоревич – юрист ООО "Харьковский проектный институт", самовыдвиженец.
Для голосования на местных выборах требуется только паспорт гражданина Украины, ковид-сертификаты или ПЦР-тесты проверять не будут.
Напомним, что на избирательных участках заработают пункты вакцинации. Жители смогут получить прививку от коронавируса в 41 таком пункте.