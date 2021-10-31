В Харькове начались выборы городского головы

Избирательные участки будут работать до 20 часов.

Избирательные участки Харькова открылись 31 октября в 8.00. Проголосовать можно будет до 20:00, после чего избирательные комиссии сразу начнут подсчет бюллетеней.

Харьковчане будут выбирать среди 10 кандидатов:

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Величков Виктор Николаевич – пенсионер из Лозовой, самовыдвиженец;

Добкин Михаил Маркович – советник общественной организации "Наш Дом Харьков", самовыдвиженец;

Маринин Дмитрий Алексеевич – аспирант Национальной академии госуправления при президенте Украины, самовыдвиженец;

Мустафаева Алина Ельмановна – директор общества "Экокар", самовыдвиженка;

Немичев Константин Витальевич – председатель харьковского отделения "Национального корпуса", самовыдвиженец;

Плетнев Владимир Васильевич – адвокат, от Партии Шария;

Ряполов Сергей Анатольевич – временно безработный, самовыдвиженец;

Скорик Александр Алексеевич – генеральный директор компании "МК Мясной", от партии "Европейская солидарность";

Терехов Игорь Александрович – секретарь горсовета, от партии "Блок Кернеса – успешный Харьков";

Ярославский Денис Игоревич – юрист ООО "Харьковский проектный институт", самовыдвиженец.

Для голосования на местных выборах требуется только паспорт гражданина Украины, ковид-сертификаты или ПЦР-тесты проверять не будут.

Напомним, что на избирательных участках заработают пункты вакцинации. Жители смогут получить прививку от коронавируса в 41 таком пункте.

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