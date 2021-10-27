Спас тост с джемом: вкусный завтрак помог англичанке узнать об осложнениях во время беременности

Спас тост с джемом: вкусный завтрак помог англичанке узнать об осложнениях во время беременности

У женщины был высокий уровень сахара в крови.

Благодаря тосту из джемов англичанка из города Питерборо узнать об осложнениях во время беременности.

Об этом сообщает издание The Sun.

31-летнюю Робин Бенсон-Нунд госпитализировали в больницу, ведь на 32 неделе беременности у нее отошли воды. Впрочем, роды не начинались. Именно поэтому медики отправили роженицу домой.

Перед отъездом женщина захотела позавтракать чем-то сладким и выбрала тост с джемом. Врачи взяли у пациентки анализы. Они обнаружили повышенный уровень резко поднявшегося сахара в крови. Именно поэтому врачи решили оставить беременную под наблюдением, пока сахар не придет в норму.

Через некоторое время ничего не изменилось, поэтому беременную отправили на дополнительное обследование. Тогда выяснилось, что у малыша замедлилось сердцебиение и пульс. Оказалось, что вокруг шеи плода обвилась пуповина. Медикам пришлось экстренно проводить кесарево сечение.

Мальчика назвали Александром. После рождения ему оказали необходимую помощь и стабилизировали его состояние. "Забавно оглядываться назад и думать, что мой сын благополучно родился на свет раньше срока благодаря тосту с джемом", — говорит Бенсон-Нунд.

Как сообщалось, жительница английского города Давентри узнала о беременности на девятом месяце, а потому родила у себя дома.. Женщина говорит, что несколько месяцев не имела возможности посетить врача. Впрочем, в течение этого не прибавила веса, а также заметила у себя никаких характерных для беременности симптомов.

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