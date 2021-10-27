В Африке девочка каталась на качелях и умерла: что произошло

В Африке девочка каталась на качелях и умерла: что произошло

Девочка случайно удавилась.

В африканском городке Молеполол девочка каталась на качелях и случайно задушила себя бечевкой.

Девятилетняя девочка скончалась, сообщает издание The Voice.

Отмечается, что родители школьницы пошли на похороны соседа. Дети остались дома сами. Девочка качалась на самодельных качелях. Она случайно задушила себя веревкой, на которой висела качеля.

Также читайте В России туристки сорвались в каньон с качелей

Девочка была самым старшим ребёнком в семье. Ее молодые братья и сестры, которым пять лет, два и один год не поняли, что произошло, а потому продолжили играть, никого не позвав на помощь.

Бездыханное тело девочки нашла ее тетка, вернувшаяся с похорон. Женщина вызвала полицию. Ребенка экстренно госпитализировали больницы, но медики констатировали его смерть.

Полиция пытается установить, что именно произошло. Крапы обнаружили, что родители детей убрали шину, которая гасила колебания веревки и делала качели безопаснее. По предварительной информации, девочка играла с одной из веревок. Она случайно завертелась в петлю вокруг ее шеи. В результате школьница погибла.

Как сообщалось, в Англии 29-летний акробат-каскадер и фриранер сорвался с качелей во время трюка, пролетел 9 метров и приземлившись на землю, ударился грудью. В результате мужчина сломал спину, пережил разрыв сердца и печени.

Читайте также:

Пловец пренебрег оговорками об опасности и его укусил крокодил

В России пьяный пассажир в трамвае обдул девочку

Англичанка узнала о беременности на девятом месяце и родила дома в гостиной

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку