На "красной" Ровенщине открывают дополнительные больницы под COVID и могут еще больше усилить карантин

На "красной" Ровенщине открывают дополнительные больницы под COVID и могут еще больше усилить карантин

В области некоторые 2ководные" больницы заполнены на 100%, ежедневно в Ровенской области фиксируют 10-20 смертей от COVID-19.

В Ровенской области, несмотря на уже имеющуюся "красную" зону, могут еще больше усилить карантин. Также в области развернут дополнительные койки для больных с COVID-19.

Об этом сообщает пресс-служба Ровенской ОГА.

Открывают резервные больницы

Так, в регионе для пациентов с COVID-19 открывают резервные больницы:

в Корце (Ровенский район),

(Ровенский район), Радивиловы и Млинове (обе — Дубенский район).

Еще две больницы больницы – Володимирце (Варашский район) и областном госпитале ветеранов войны в Клеване (возле Ровно) – ждут согласования с Минздравом. В общей сложности планируют развернуть 250 дополнительных коек для больных коронавирусом.

Отмечается, что некоторые больницы заполнены на 100%, ежедневно в Ровенской области фиксируют 10-20 смертей от COVID-19.

Как сообщила в комментарии "Суспильному" заместитель директора областного департамента гражданской защиты и здравоохранения Елена Гандзюк, наибольшая заполняемость коек — в Ровно.

"Центральная городская больница заполнена на 91%, областная клиническая больница – на 100%, туда попадают пациенты и из области, и из Ровно. Городская больница №2 заполнена на 100%. Это самые высокие показатели по всей области", – сообщила Елена Гандзюк.

Рекордные показатели летальности

"Имеем сверхвысокие показатели летальности. Ближайшие 2 недели мы прогнозируем дальнейшее усложнение эпидемической ситуации. Нужны наиболее жесткие меры по стабилизации уровня заболеваемости. Сейчас 76% коек занято, резерва хватит всего на несколько дней", — подчеркнул главный санитарный врач области Роман Сафонов.

Отметим, что 26 октября от COVID-19 скончался 21 житель Ровенской области. Это рекордный показатель за все время пандемии.

Как могут усилить карантин, если и так "красная" зона

Несмотря на столь угрожающую ситуацию в Ровенской области фиксируют нарушение карантина. Руководитель Госпродпотребслужбы в Ровенской области Владимир Лазарчук сообщил, что на рынках области отсутствует масковый режим, нет антисептиков, есть скопления людей.

В "красной" зоне разрешена работа только продуктовых рынков. Однако сейчас в области работают все рынки, ведь большинство из них смешанного типа. Если нарушения будут и дальше фиксировать, местные власти угрожают закрыть все рынки на две недели.

Также "на орехи" получили и перевозчики. Если они не будут соблюдать нормы, обещают более жесткие решения по перевозкам.

"Областная комиссия имеет полномочия принимать дополнительные ограничительные меры. Это касается и возможности закрытия субъектов хозяйствования, не выполняющих меры "красной" зоны, а также остановки транспорта. Если будет и даны расти заболеваемость, мы вынуждены будем это сделать. Ведь медицинская система перегружена. Даем время – два дня согласовать недостатки работникам рынков и перевозчикам", — прокомментировал первый заместитель председателя ОГА Сергей Подолин.

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Ранее Минздрав разрешил вакцинировать против COVID-19 детей 12-17 лет.

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