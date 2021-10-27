На "червоній" Рівненщині відкривають додаткові лікарні під COVID і можуть ще більше посилити карантин

На "червоній" Рівненщині відкривають додаткові лікарні під COVID і можуть ще більше посилити карантин

В області деякі "ковідні" лікарні заповнені на 100%, щодня на Рівненщині фіксують 10-20 смертей від COVID-19.

На Рівненщині, попри вже наявну "червону" зону, можуть ще більше посилити карантин. Також в області розгорнуть додаткові ліжка для хворих з COVID-19.

Про це інформує пресслужба Рівненської ОДА.

Відкривають резервні лікарні

Так, в регіоні для пацієнтів з COVID-19 відкривають резервні лікарні:

у Корці (Рівненський район),

(Рівненський район), Радивилові та Млинові (обидві — Дубенський район).

Ще дві лікарні лікарні – Володимирці (Варашський район) та обласному госпіталі ветеранів війни у Клевані (біля Рівного) – чекають на погодження із МОЗ. Загалом планують розгорнути 250 додаткових ліжок для хворих на коронавірус.

Зазначається, що деякі лікарні заповнені на 100%, щодня на Рівненщині фіксують 10-20 смертей від COVID-19.

Як повідомила у коментарі "Суспільному" заступниця директора обласного департаменту цивільного захисту та охорони здоров'я Олена Гандзюк, найбільша заповнюваність ліжок — у Рівному.

"Центральна міська лікарня заповнена на 91%, обласна клінічна лікарня – на 100%, туди потрапляють пацієнти і з області, і з Рівного. Міська лікарня №2 заповнена на 100%. Це найвищі показники по всій області", – повідомила Олена Гандзюк.

Рекордні показники летальності

"Маємо надвисокі показники летальності. Найближчі 2 тижні ми прогнозуємо подальше ускладнення епідемічної ситуації. Потрібні найбільш жорсткі заходи для стабілізації рівня захворюваності. Наразі 76% ліжок зайнято, резерву вистачить лише на кілька днів", — наголосив головний санітарний лікар області Роман Сафонов.

Зазначимо, що 26 жовтня від COVID-19 помер 21 житель Рівненщини. Це рекордний показник за увесь час пандемії.

Як можуть посилити карантин, якщо й так "червона" зона

Попри таку загрозливу ситуацію на Рівненщині фіксують порушення карантину. Керівник Держпродспоживслужби у Рівненській області Володимир Лазарчук повідомив, що ринках області відсутній масковий режим, немає антисептиків, є скупчення людей.

У "червоній" зоні дозволена робота лише продуктових ринків. Проте наразі в області працюють усі ринки, адже більшість з них є змішаного типу. Якщо порушення і надалі фіксуватимуть, місцева влада погрожує закрити всі ринки на два тижні.

Також "на горіхи" отримали і перевізники. Якщо вони не будуть дотримуватися норм, обіцяють жорсткіші рішення щодо перевезень.

"Обласна комісія має повноваження ухвалювати додаткові обмежувальні заходи. Це стосується і можливості закриття суб’єктів господарювання, які не виконують заходи "червоної" зони, а також зупинки транспорту. Якщо буде і дані рости захворюваність, ми вимушені будемо це зробити. Адже медична система перевантажена. Даємо час – два дні узгодити недоліки працівникам ринків і перевізникам", — прокоментував перший заступник голови ОДА Сергій Подолін.

Коронавірус в Україні: Рівненська та Миколаївська області перейшли до "червоної" зони

Раніше МОЗ дозволив вакцинувати проти COVID-19 дітей віком 12-17 років.

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Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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