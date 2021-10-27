На Київщині газовики увімкнули тепло і влаштували вибух у дитсадку: коли туди зможуть повернутися діти

На Київщині газовики увімкнули тепло і влаштували вибух у дитсадку: коли туди зможуть повернутися діти

За попередньою причиною - стався витік побутового газу.

У селі Кодаки на Київщині вчора по обіді буквально рознесло харчоблок дитячого садка. Потерпілих немає: у дошкільному закладі на момент вибуху нікого не було.

Про те, коли до нього зможуть повернутися діти - 27 жовтня йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

Все що залишилося від харчоблоку - це розвалені стіни і величезна діра в будівлі. Саме ж приміщення дитячого садочку за метрів 30 від місця вибуху.

Напередодні до садка приїхали газовики, щоб увімкнути опалення. У приміщенні котельні та харчоблоку зняли пломби, почали опалювати і поїхали. Як за годину - пролунав вибух.

Відвідує дошкільний заклад 38 дітей. Через холодні батареї вчора батьки наважилися привести тільки трьох. Але й тих забрали додому ще до моменту вибуху.

Тепер від ранку в садку прибирають залишки скла з дитячих ліжечок. Клопотів додалося і мешканцям сусідніх будинків, в яких вибуховою хвилею вибило вікна і двері.

Новини України: вибух у Кодаках – коли діти зможуть повернутися до садочку, де стався інцидент

Причину того, що трапилося - мають установити фахівці. За попередньою версією - розгерметизація газової труби.

Це єдиний у селі садок. І коли він знову зможе запрацювати - вирішуватиме комісія з надзвичайних ситуацій.

Нині йде мова про те, шо насамперед необхідно буде замінити вікна у дитсадку, тоді вже у його приміщенні обладнати дещо меншу кухню. Ну і відновити опалення. Імовірно - замість газового будуть запускати твердопаливний котел. І якщо все зробити швидко - припускає староста села, повернутися до садка діти зможуть щонайменше через два тижні.

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