Їхали на заробітки: на кордоні з Польщею затримали українців з підробленими COVID-сертифікатами

Їхали на заробітки: на кордоні з Польщею затримали українців з підробленими COVID-сертифікатами

Поліція відкрила кримінальну справу.

Троє мешканців Житомирської області намагалися перетнути польський кордон з підробленими COVID-сертифікатами.

Про це повідомила пресслужба Міністерства внутрішніх справ.

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Інцидент стався на пункті пропуску "Ягодин". Поліцейські вилучили та направили на експертизу документи, бо сертифікати мали ознаки підробки. Зазначається, що правопорушники 43, 38 і 35 років мали намір відправитися на заробітки до сусідньої країни.

Правоохоронці відкрили кримінальні провадження за статтею "використання завідомо підробленого документа". Українцям доведеться сплатити судовий збір та штраф, який сягає 850 гривень. Санкція статті передбачає і обмеження волі строком до двох років.

Як повідомлялося, у Чернігівській області шахраї продавали COVID-сертифікати за 250 доларів невакцинованим громадянам і лише за останні два місяці заробили понад 500 тисяч гривень. За даними слідства, 52-річна власниця туристичного агентства змовилася з чернігівським лікарем та медсестрою, які вносили відомості про нібито проведену вакцинацію до електронних реєстрів і видавали завірені підписами та печатками паперові COVID-сертифікати.

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