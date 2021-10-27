Негода принесла багато руйнувань.

Американський штат Техас накрив потужний торнадо: потерпіло кілька людей.

Про це повідомляє видання Intel Point ALERT.

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Найбільше потерпіло місто Дьюівілл. Негода принесла багато руйнувань.

"Потужний торнадо обрушився на місто Дьюівіллен на сході Техасу. Аварійні служби вживають заходів. Кількість постраждалих на даний момент невідома", - йдеться в повідомленні.

В результаті негоди є постраждалі. Більшої інформації про негоду поки немає.

Here's amazing video of a tornado in Orange near Interstate 10 and Highway 62 shot just before 9:30 a.m. Wednesday morning. https://t.co/Hp5MQaEiyS pic.twitter.com/VMRY9y4HNa — 12NewsNow (@12NewsNow) October 27, 2021

Як повідомлялося, на півночі Франції вирував ураган "Аврора". У деяких комунах департаменту Приморської Сени вітер зривав дахи і валив дерева, а в департаменті Фіністер зафіксовано появу торнадо. У Нормандії зафіксували швидкість вітру в 175 км/год, у деяких регіонах оголосили "помаранчевий" рівень небезпеки, очікується вітер зі швидкістю до 110 км/год.

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