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Техас накрив потужний торнадо: потерпіло кілька людей

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Техас накрив потужний торнадо: потерпіло кілька людей

pixabay.com

Негода принесла багато руйнувань.

Американський штат Техас накрив потужний торнадо: потерпіло кілька людей.

Про це повідомляє видання Intel Point ALERT.

Найбільше потерпіло місто Дьюівілл. Негода принесла багато руйнувань.

"Потужний торнадо обрушився на місто Дьюівіллен на сході Техасу. Аварійні служби вживають заходів. Кількість постраждалих на даний момент невідома", - йдеться в повідомленні.

В результаті негоди є постраждалі. Більшої інформації про негоду поки немає.

Як повідомлялося, на півночі Франції вирував ураган "Аврора".  У деяких комунах департаменту Приморської Сени  вітер зривав дахи і валив дерева, а в департаменті Фіністер зафіксовано появу торнадо. У Нормандії зафіксували швидкість вітру в 175 км/год, у деяких регіонах оголосили "помаранчевий" рівень небезпеки, очікується вітер зі швидкістю до 110 км/год.

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