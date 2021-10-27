Техас накрыл мощный торнадо: пострадало несколько человек

Техас накрыл мощный торнадо: пострадало несколько человек

Непогода принесла много разрушений.

Американский штат Техас накрыл мощный торнадо: пострадали несколько человек.

Об этом сообщает издание Intel Point ALERT.

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Больше всего пострадал город Дьюивилл. Непогода принесла много разрушений.

"Мощный торнадо обрушился на город Дьюивиллен на востоке Техаса. Аварийные службы принимают меры. Количество пострадавших на данный момент неизвестно", — говорится в сообщении.

В результате непогоды есть пострадавшие. Большей информации о непогоде пока нет.

Здесь смягчает видео из tornado в Orange поблизости Interstate 10 and Highway 62 стрельба до 9:30 am Wednesday morning. https://t.co/Hp5MQaEiyS pic.twitter.com/VMRY9y4HNa — 12NewsNow (@12NewsNow) October 27, 2021

Как сообщалось, на севере Франции бушевал ураган "Аврора". В некоторых коммунах департамента Приморской Сены ветер срывал крыши и валил деревья, а в департаменте Финистера зафиксировано появление торнадо. В Нормандии зафиксировали скорость ветра в 175 км/ч, в некоторых регионах объявили оранжевый уровень опасности, ожидается ветер со скоростью до 110 км/ч.

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