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Техас накрыл мощный торнадо: пострадало несколько человек

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Техас накрыл мощный торнадо: пострадало несколько человек

pixabay.com

Непогода принесла много разрушений.

Американский штат Техас накрыл мощный торнадо: пострадали несколько человек.

Об этом сообщает издание Intel Point ALERT.

Больше всего пострадал город Дьюивилл. Непогода принесла много разрушений.

"Мощный торнадо обрушился на город Дьюивиллен на востоке Техаса. Аварийные службы принимают меры. Количество пострадавших на данный момент неизвестно", — говорится в сообщении.

В результате непогоды есть пострадавшие. Большей информации о непогоде пока нет.

Как сообщалось, на севере Франции бушевал ураган "Аврора". В некоторых коммунах департамента Приморской Сены ветер срывал крыши и валил деревья, а в департаменте Финистера зафиксировано появление торнадо. В Нормандии зафиксировали скорость ветра в 175 км/ч, в некоторых регионах объявили оранжевый уровень опасности, ожидается ветер со скоростью до 110 км/ч.

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