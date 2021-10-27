В австрийских Альпах возник лесной пожар: сгорело более 100 га

Укротить огонь пока не удалось.
В районе австрийского городка Хиршванг-ан-дер-Ракс возник один из самых больших лесных пожаров, когда-либо регистрировавшихся в Альпах.
Огонь укрощают около 300 пожарных и восемь вертолетов, пишет Euronews.
Горит три дня. За это время охваченная огем площадь увеличилась от пяти гектаров до 115.
"Воздушное пространство буквально заполнено техникой для борьбы с огнем. Местность практически непроходима. Продвигаться по земле очень сложно", — сообщил глава пожарной охраны Нижней Австрии Дитмар Фарафелльнер.
По его словам, если ветер сменит направление в сторону горного массива Австрии Ракс, то обуздать огонь будет очень сложно.
Как сообщалось, в Калифорнии продолжаются лесные пожары. Огонь уже сжег 800 гектаров земли. Началась эвакуация – уже вывезли несколько кемпингов и ферм.
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